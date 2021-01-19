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У россиянки похитили младенца под предлогом лечения 

News.ru 1 час назад
У россиянки похитили ребенка под предлогом лечения
Фото: ТАСС
У россиянки, проживающей в городе Подольске на территории Московской области, неизвестные похитили младенца. Они смогли совершить это преступление под предлогом лечения. Об этом журналистам сообщил информированный источник.
Мать похищенного трёхмесячного мальчика обратилась к правоохранителям 14 января. Она рассказала, что злоумышленники похитили её ребёнка 25 декабря. В указанный день, по словам женщины, к ней пришли неизвестные, которых она пригласила пройти в квартиру. Они обманом убедили россиянку, зарегистрированную в Воронежской области, что малышу необходимо срочное лечение. После этого неизвестные забрали младенца у родительницы.
По факту произошедшего силовики возбудили уголовное дело о похищении несовершеннолетнего группой лиц по предварительному сговору. Материалы направлены в следствие, местонахождение ребёнка неизвестно, передаёт телеканал «360».
Как ранее писал NEWS.ru, жительница Дагестана, признанная виновной в смерти ребёнка, за которым она присматривала в качестве няни, была осуждена на восемь лет. Соответствующее решение вынес Дербентский городской суд. Об этом в прокуратуре Дагестана журналистам рассказали в понедельник, 18 января.
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