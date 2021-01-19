В Москве в «Мерседесе» нашли труп 

Москве в салоне автомобиля «Мерседес» обнаружен труп. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Вчера утром в Серебряном переулке в центре города в «Мерседесе» был найден мертвым 68-летний мужчина без признаков насильственной смерти. Согласно предварительной информации, он скончался в результате острой сердечной недостаточности.

На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», на Абельмановской улице в центре Москвы в трамвае маршрута №43 был обнаружен мертвым пожилой мужчина без признаков насильственной смерти. Его личность была установлена, а причины смерти выясняются.

Тогда же жители многоквартирного дома на Энергетической улице в столице нашли возле подъезда тело пенсионера, зашитое в штору и перевязанное лентой. По предварительным данным, скончавшийся был жильцом дома, умер от рака, а у его сожительницы не нашлось денег на похороны.