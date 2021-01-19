Россиянин изрезал супругу под видеокамерами из-за угрозы развода 

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видеозапись нападения 31-летнего мужчины на свою жену в стенах санатория. Мужчина пытался отговорить супругу от развода, а затем взялся за нож.

Инцидент произошел в июне 2020 года в санатории в Ессентуках. На записи запечатлена медсестра, которая стоит в приемном отделении, переговариваясь с коллегами. Внезапно в помещение врывается мужчина с ножом в руке и начинает бить медика. На помощь ей бросились две женщины, которые, рискуя жизнью, сумели оттащить злоумышленника.

Оказалось, что на медсестру напал её собственный муж, который долгое время отговаривал супругу от развода, но в результате решил расправиться с ней. Преступник был задержан. На днях следователи закончили расследование по статье «Покушение на убийство» и передали дело в суд. Если впоследствии вина нападавшего будет доказана ему будет грозить наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.

Журналисты отмечают, что медсестры, бросившиеся на помощь коллеге, были награждены медалями «За доблесть и отвагу».

Ранее, как сообщал «Рамблер», 30-летний житель города Давлеканово в Башкирии из ревности поджег дом с сожительницей и ее двумя детьми внутри. Все трое погибли. Виновника трагедии в результате осудили на пожизненное лишение свободы.