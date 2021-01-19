Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶
Выберите регион
Москва

Россиянин изрезал супругу под видеокамерами из-за угрозы развода 

Павел Тиунов 1 час назад
Россиянин изрезал супругу под видеокамерами из-за угрозы развода
Фото: РИА НОВОСТИ
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видеозапись нападения 31-летнего мужчины на свою жену в стенах санатория. Мужчина пытался отговорить супругу от развода, а затем взялся за нож.
Инцидент произошел в июне 2020 года в санатории в Ессентуках. На записи запечатлена медсестра, которая стоит в приемном отделении, переговариваясь с коллегами. Внезапно в помещение врывается мужчина с ножом в руке и начинает бить медика. На помощь ей бросились две женщины, которые, рискуя жизнью, сумели оттащить злоумышленника.
Оказалось, что на медсестру напал её собственный муж, который долгое время отговаривал супругу от развода, но в результате решил расправиться с ней. Преступник был задержан. На днях следователи закончили расследование по статье «Покушение на убийство» и передали дело в суд. Если впоследствии вина нападавшего будет доказана ему будет грозить наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.
Журналисты отмечают, что медсестры, бросившиеся на помощь коллеге, были награждены медалями «За доблесть и отвагу».
Ранее, как сообщал «Рамблер», 30-летний житель города Давлеканово в Башкирии из ревности поджег дом с сожительницей и ее двумя детьми внутри. Все трое погибли. Виновника трагедии в результате осудили на пожизненное лишение свободы.
Видео дня. За кого певица Монеточка вышла замуж
Комментарии
Происшествия , РЕН ТВ
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Мужчина катал с горки детей, засунув их в пакет
00:45
Мужчина катал с горки детей, засунув их в пакет
Общество В мире
Четыре человека заживо сгорели в Новосибирске
00:42
Четыре человека заживо сгорели в Новосибирске
Происшествия Пожары
Девушка переехала в дом наркокартеля и нашла тайную комнату
00:44
Девушка переехала в дом наркокартеля и нашла тайную комнату
В мире Общество
Опубликовано видео пожара у Капитолия в Вашингтоне
00:30
Опубликовано видео пожара у Капитолия в Вашингтоне
Происшествия В мире
Дезинфекцию объектов РФ в Карабахе сняли на видео
04:20
Дезинфекцию объектов РФ в Карабахе сняли на видео
Армия
Занятия танкистов ВДВ показали на видео
00:37
Занятия танкистов ВДВ показали на видео
Армия
Анализ прощальной речи Мелании Трамп на видео
04:49
Анализ прощальной речи Мелании Трамп на видео
В мире
Видео с дворником из Уфы, заработавшим 650 тысяч
00:35
Видео с дворником из Уфы, заработавшим 650 тысяч
Общество
Видео извлечения тела погибшего туриста на Домбае
02:12
Видео извлечения тела погибшего туриста на Домбае
Происшествия
Видео легендарной речи Мартина Лютера Кинга
02:55
Видео легендарной речи Мартина Лютера Кинга
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение