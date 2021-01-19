Подозреваемую в намерении передать СВР ноутбук Пелоси задержали

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Ранее поступили сообщения о том, что ФБР расследует показания, что женщина, укравшая ноутбук спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси во время беспорядков в Капитолии, планировала продать его российским спецслужбам. Свидетель, беседовавший с правоохранителями, заявил, что видел, как Райли Джун Уильямс выносит ноутбук или жесткий диск из офиса Пелоси. Свидетель утверждал, что "Уильямс планировала отправить устройство своему другу в Россию, чтобы тот продал его СВР ". По какой-то причине пересылка ноутбука в РФ сорвалась.

Райли Джун Уильямс была задержана в понедельник в штате Пенсильвания . Согласно документам минюста , на данный момент ей предъявляются обвинения в осознанном незаконном вторжении на территорию, куда вход запрещен, а также в противозаконных действиях на территории Капитолия.

Ранее помощник Пелоси заявлял, что украденный ноутбук использовался только для презентаций.