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В США задержали подозреваемую в намерении передать СВР ноутбук Пелоси 

РИА Новости 14 минут назад
Подозреваемую в намерении передать СВР ноутбук Пелоси задержали
Фото: РИА Новости
Женщина, которая подозревается в намерении передать украденный ноутбук спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси во время беспорядков в Капитолии в Россию Службе внешней разведки, была задержана, сообщает издание Hill со ссылкой на министерство юстиции США.
Ранее поступили сообщения о том, что ФБР расследует показания, что женщина, укравшая ноутбук спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси во время беспорядков в Капитолии, планировала продать его российским спецслужбам. Свидетель, беседовавший с правоохранителями, заявил, что видел, как Райли Джун Уильямс выносит ноутбук или жесткий диск из офиса Пелоси. Свидетель утверждал, что "Уильямс планировала отправить устройство своему другу в Россию, чтобы тот продал его СВР". По какой-то причине пересылка ноутбука в РФ сорвалась.
Райли Джун Уильямс была задержана в понедельник в штате Пенсильвания. Согласно документам минюста, на данный момент ей предъявляются обвинения в осознанном незаконном вторжении на территорию, куда вход запрещен, а также в противозаконных действиях на территории Капитолия.
Ранее помощник Пелоси заявлял, что украденный ноутбук использовался только для презентаций.
Шестого января сторонники президента США Дональда Трампа штурмовали Капитолий после митинга Трампа в Вашингтоне, работа конгресса была прервана на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того, как правоохранительные органы удалили участников беспорядков из здания конгресса, конгрессмены утвердили победу на прошедших президентских выборах демократа Джо Байдена. Палата представителей конгресса вынесла Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу.
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Происшествия , Джозеф Байден , Дональд Трамп , ФБР , Минюст РФ , Министерство юстиции США , МВД
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