Найденный мертвым в Якутии чиновник хотел уволиться

Глава администрации муниципального образования "Урицкий наслег" в Олекминском районе Якутии Степан Иванов, накануне найденный мертвым, был грамотным специалистом, которому доверяли местные жители, ранее он хотел уйти с поста, сообщил РИА Новости глава района Николай Харбин.
В понедельник источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что найдено тело Иванова. В СУСК отмечали, что проводится проверка по факту обнаружения тела мужчины, назначена судебно-медицинская экспертиза. Местный информационный портал SakhaNews сообщал, что Иванов был найден на рабочем месте, по предварительным данным, он покончил с собой.
"Эта новость нас серьезно огорошила. Степан Сергеевич был грамотным специалистом, образованным, эрудированным, возможно, немногословным, но всегда говорил по делу. Человек порядочный, таких сейчас мало. Это большая утрата… Сам факт того, что он был на втором сроке, говорит о том, что люди ему доверяли, я ему доверял, был спокоен за тот участок… У него было желание нас оставить, но я попросил его остаться, до конца срока поработать", — сказал Харбин.
Он отметил, что обстоятельства смерти Иванова устанавливают следственные органы.
"Мы сами не понимаем, как это могло произойти… Сейчас наша главная задача, чтобы коллектив (администрации наслега) был сплоченный. Поставил задачу, чтобы со специалистами отработали в психологическом плане. Главное, чтобы выстроенная системная работа сохранилась", — добавил собеседник.