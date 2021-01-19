Российский школьник покончил с собой после педсовета 

18 января в школе в селе Шалинском состоялся педсовет, на котором обсуждалась плохая успеваемость молодого человека. Вскоре после его окончания семиклассник совершил самоубийство в доме, в котором жил.

Местное управление Следственного комитета возбудило по данному факту уголовное дело. С места происшествия изъято ружье, принадлежащее отцу погибшего. Согласно предварительной версии следователей, подросток погиб в результате несчастного случая. Местные жители рассказали, что ружье находилось в открытом доступе, а погибший часто уходил из дома в лес после ссор родителей.

Вчера, как сообщал «Рамблер», в частном доме в поселении Первомайском в Новой Москве было обнаружено тело 15-летнего подростка. Согласно предварительной информации, он совершил суицид.

13 января 13-летний ученик шестого класса выпал из окна на четвертом этаже школы №640 в Санкт-Петербурге. Он был госпитализирован в тяжелом состоянии. В пресс-службе администрации Приморского района рассказали, что окна и подоконники в образовательном учреждении сконструированы так, что выпасть случайно или от толчка невозможно.