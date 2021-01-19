Ещё
Далее:
Читайте также:
Николь Кидман в эротической драме
Николь Кидман в эротической драме Без стеснения ⟶
Выберите регион
Москва

Российский школьник покончил с собой после педсовета 

Артём Кульша 15 минут назад
Российский школьник покончил с собой после педсовета
Фото: РИА Новости
В Красноярском крае подросток покончил с собой после школьного педсовета. Об этом сообщает ТВК.
18 января в школе в селе Шалинском состоялся педсовет, на котором обсуждалась плохая успеваемость молодого человека. Вскоре после его окончания семиклассник совершил самоубийство в доме, в котором жил.
Местное управление Следственного комитета возбудило по данному факту уголовное дело. С места происшествия изъято ружье, принадлежащее отцу погибшего. Согласно предварительной версии следователей, подросток погиб в результате несчастного случая. Местные жители рассказали, что ружье находилось в открытом доступе, а погибший часто уходил из дома в лес после ссор родителей.
Вчера, как сообщал «Рамблер», в частном доме в поселении Первомайском в Новой Москве было обнаружено тело 15-летнего подростка. Согласно предварительной информации, он совершил суицид.
13 января 13-летний ученик шестого класса выпал из окна на четвертом этаже школы №640 в Санкт-Петербурге. Он был госпитализирован в тяжелом состоянии. В пресс-службе администрации Приморского района рассказали, что окна и подоконники в образовательном учреждении сконструированы так, что выпасть случайно или от толчка невозможно.
Видео дня. За кого певица Монеточка вышла замуж
Комментарии
Происшествия , СКР
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Дезинфекцию объектов РФ в Карабахе сняли на видео
04:20
Дезинфекцию объектов РФ в Карабахе сняли на видео
Армия
Занятия танкистов ВДВ показали на видео
00:37
Занятия танкистов ВДВ показали на видео
Армия
Анализ прощальной речи Мелании Трамп на видео
04:49
Анализ прощальной речи Мелании Трамп на видео
В мире
Видео с дворником из Уфы, заработавшим 650 тысяч
00:35
Видео с дворником из Уфы, заработавшим 650 тысяч
Общество
Видео извлечения тела погибшего туриста на Домбае
02:12
Видео извлечения тела погибшего туриста на Домбае
Происшествия
Видео легендарной речи Мартина Лютера Кинга
02:55
Видео легендарной речи Мартина Лютера Кинга
В мире
Видео с прибывшими к инаугурации военными США
02:50
Видео с прибывшими к инаугурации военными США
В мире
Новые возможности инженерных войск сняли на видео
03:17
Новые возможности инженерных войск сняли на видео
Армия
Заснеженную Сахару и кипящее море сняли на видео
01:16
Заснеженную Сахару и кипящее море сняли на видео
В мире
Авиаудар по центральной части Ирака сняли на видео
00:09
Авиаудар по центральной части Ирака сняли на видео
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение