Пенсионерка погибла из-за возгорания электроматраса в доме-интернате

Пенсионерка из дома-интерната в Комсомольске-на-Амуре , которая получила ожог 90% тела из-за возгорания, по предварительным данным, электроматраса, скончалась в больнице, сообщили РИА Новости в прокуратуре региона.

По информации ведомства, во вторник из КГБУ "Комсомольский-на-Амуре дом-интернат для престарелых и инвалидов" в лечебное учреждение была доставлена 76-летняя женщина с ожогами 90% тела.

"Причиной возгорания могла стать неисправность нагревательного матраса, или личный электро-пояс, которым пользовалась женщина. Сейчас мы выясняем это. Женщина выбежала в коридор в пламени, ее потушили огнетушителями, но она умерла в реанимации больницы", — рассказала собеседница агентства.

Прокуратура города Комсомольска-на-Амуре проводит проверку, по результатам которой будет дана оценка деятельности должностных лиц учреждения, в том числе соблюдения требований пожарной безопасности.