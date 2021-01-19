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Москва

В Комсомольске-на-Амуре погибла пенсионерка из-за ЧП с электроприбором 

РИА Новости 24 минуты назад
Пенсионерка погибла из-за возгорания электроматраса в доме-интернате
Фото: ТАСС
Пенсионерка из дома-интерната в Комсомольске-на-Амуре, которая получила ожог 90% тела из-за возгорания, по предварительным данным, электроматраса, скончалась в больнице, сообщили РИА Новости в прокуратуре региона.
По информации ведомства, во вторник из КГБУ "Комсомольский-на-Амуре дом-интернат для престарелых и инвалидов" в лечебное учреждение была доставлена 76-летняя женщина с ожогами 90% тела.
"Причиной возгорания могла стать неисправность нагревательного матраса, или личный электро-пояс, которым пользовалась женщина. Сейчас мы выясняем это. Женщина выбежала в коридор в пламени, ее потушили огнетушителями, но она умерла в реанимации больницы", — рассказала собеседница агентства.
Прокуратура города Комсомольска-на-Амуре проводит проверку, по результатам которой будет дана оценка деятельности должностных лиц учреждения, в том числе соблюдения требований пожарной безопасности.
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Происшествия , РИА Новости
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