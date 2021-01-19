Пепел Ключевского вулкана накрыл поселок на Камчатке 

Густой слой пепла покрыл улицы камчатского поселка Козыревск после извержения Ключевского вулкана. Выброс был спровоцирован произошедшим 18 января скачком амплитуды вулканического дрожания в северной части Сопки. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Согласно имеющимся данным, в настоящее время выбросы пепла остановились и не повторяются. Жизни и здоровью жителей населенного пункта ничего не угрожает. Нормальный ритм функционирования поселка также нарушен не был.