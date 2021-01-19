Москвичка заявила в полицию о хищении межкомнатной двери 

Сотрудники правоохранительных органов проверяют информацию о хищении из квартиры в центре Москвы . Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

В воскресенье, 17 января, в полицию с заявлением обратилась 58-летняя женщина, которая проживает в квартире на улице Садовническая. Она попросила принять меры к бывшим собственникам жилища, мужчинам 1961 и 1964 годов рождения. По словам москвички, с 8 декабря 2020 года по 16 января 2021 года они переезжали и похитили имущество, которое принадлежало ей, а именно межкомнатную деревянную дверь.