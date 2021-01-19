Ещё
Далее:
Читайте также:
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Москвичка заявила в полицию о хищении межкомнатной двери 

Вечерняя Москва и ещё 1 1 час назад
Москвичка заявила в полицию о хищении межкомнатной двери
Фото: mos.ru / Максим Денисов
Сотрудники правоохранительных органов проверяют информацию о хищении из квартиры в центре Москвы. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.
В воскресенье, 17 января, в полицию с заявлением обратилась 58-летняя женщина, которая проживает в квартире на улице Садовническая. Она попросила принять меры к бывшим собственникам жилища, мужчинам 1961 и 1964 годов рождения. По словам москвички, с 8 декабря 2020 года по 16 января 2021 года они переезжали и похитили имущество, которое принадлежало ей, а именно межкомнатную деревянную дверь.
В полиции приняли заявление и проводят проверку. Причиненный материальный ущерб уточняется, сообщает агентство «Москва».
Видео дня. Новогодняя сказка звезд шоу-бизнеса превратилась в кошмар
Вечерняя Москва: последние новости
Водитель начал стрелять по пешеходам в ходе конфликта в Санкт-Петербурге Водитель начал стрелять по пешеходам в ходе конфликта в Санкт-Петербурге Новое дело о незаконном предпринимательстве возбудили в отношении мэра Томска Новое дело о незаконном предпринимательстве возбудили в отношении мэра Томска Провалившегося под лед москвича спасли в Парке Горького Провалившегося под лед москвича спасли в Парке Горького
Происшествия , МВД , АГН "Москва" , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Самый мощный в мире ракетный двигатель на видео
02:59
Самый мощный в мире ракетный двигатель на видео
Наука и техника
Этап конкурса «Авиадартс-2021» сняли на видео
00:39
Этап конкурса «Авиадартс-2021» сняли на видео
Армия
Момент схода накрывшей людей лавины в Домбае попал на видео
00:33
Момент схода накрывшей людей лавины в Домбае попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео последствий схода лавины на горнолыжном курорте в Домбае
00:26
Опубликовано видео последствий схода лавины на горнолыжном курорте в Домбае
Происшествия
ДТП со скорой в Твери попало на видео
00:40
ДТП со скорой в Твери попало на видео
Происшествия
Конфликт со стрельбой в Петербурге попал на видео
01:24
Конфликт со стрельбой в Петербурге попал на видео
Происшествия
Спасение попавшей под лавину в Домбае женщины попало на видео
00:31
Спасение попавшей под лавину в Домбае женщины попало на видео
Происшествия
Появилось видео взрыва в деревне Гнусино
00:46
Появилось видео взрыва в деревне Гнусино
Пожары
Напряженная битва буйволов попала на видео
00:34
Напряженная битва буйволов попала на видео
В мире
Водитель внедорожника насмерть сбил человека и попал на видео
00:21
Водитель внедорожника насмерть сбил человека и попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение