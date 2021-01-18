В ЦАР погибли два миротворца ООН 

Два миротворца миссии ООН Центральноафриканской Республике были убиты на юге страны при нападении боевиков вооруженных формирований, сообщает многопрофильная комплексная миссия ООН по стабилизации в ЦАР (МИНУСКА).

"Два миротворца из Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в ЦАР (МИНУСКА) — габонец и марокканец — были убиты в понедельник в 17 км от Бангасу (префектура Мбому) на юге ЦАР, когда их колонна попала в засаду элементов вооруженных группировок коалиции", — говорится в сообщении.

Глава миссии Манкёр Ндиайе осудил эту атаку, устроенную боевиками вооруженных формирований "Союз за мир в ЦАР" и "Антибалака". Он отметил, что миссия ООН будет работать с властями ЦАР над установлением личностей устроивших атаку и их привлечением к ответственности.

На прошлой неделе сообщалось о смерти еще двух миротворцев ООН в ЦАР.