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Москва

Президент горнолыжной федерации «Домбай» погиб при сходе лавины в КЧР 

ТАСС и ещё 3 1 час назад
Президент федерации горнолыжного спорта и сноуборда "Домбай" Хаджи-Мурат Маршанкулов погиб при сходе лавины на курорте в Карачаево-Черкесской Республике. Об этом ТАСС сообщил сын погибшего Шамиль Маршанкулов.
Момент схода лавины на Домбае попал на видео

"Это мой отец, да, президент федерации. Не удалось спасти. Сейчас жду, спускают [тело]. Мы возились с бугелем со своим работником, услышали выстрелы, смотрим — лавина несется. Начали вниз убегать, я посмотрел, он у дверей [вагончика] стоял и в самый пик попал. Нас накрыло, но мы выбрались, начали его искать — ни вагона, ничего не было", — сказал он.

Участник поисково-спасательной операции сообщил ТАСС, что пока заявлений о том, что кто-то еще может находиться под лавиной, нет.
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Происшествия , Видео , ИТАР-ТАСС , Карачаево-Черкесская Республика , Черкесск
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