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Вертолет коалиции под руководством США совершил жесткую посадку в Сирии 

ТАСС 25 минут назад
Вертолет коалиции совершил жесткую посадку в Сирии
Фото: US Army
Вертолет возглавляемой США международной антитеррористической коалиции совершил жесткую посадку на северо-востоке Сирии. Об этом в понедельник сообщил на своей странице в Twitter официальный представитель коалиции полковник Уэйн Маротто.

"Вертолет коалиции , участвующий в операции "Непоколебимая решимость", совершил жесткую посадку сегодня примерно в 11:00 (19:00 мск) на северо-востоке Сирии. Вертолет выполнял рутинный полет. Инцидент не связан с враждебными действиями", — указано в сообщении.

Маротто также отметил, что в результате происшествия участники коалиции не пострадали. По предварительной информации, инцидент вызван технической неисправностью.
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Происшествия , Армия , Сирия , США
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