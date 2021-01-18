Вертолет коалиции совершил жесткую посадку в Сирии

"Вертолет коалиции , участвующий в операции "Непоколебимая решимость", совершил жесткую посадку сегодня примерно в 11:00 (19:00 мск) на северо-востоке Сирии. Вертолет выполнял рутинный полет. Инцидент не связан с враждебными действиями", — указано в сообщении.