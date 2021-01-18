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Москва

Момент схода лавины на Домбае попал на видео 

РИА Новости 36 минут назад
Очевидцы сняли на видео момент схода снежной лавины на горном курорте в Карачаево-Черкессии.
На кадрах видно, как люди убегают от надвигающегося снега. Через несколько секунд видимость резко ухудшается.
Сегодня днем на Домбае сошла лавина: она накрыла два пункта проката снаряжения, повреждено кафе. Как заявляли в МЧС, под снегом могли находиться от четырех до 12 человек. Шесть туристов спаслись, поиски остальных продолжаются. В спасательной операции участвуют более 170 человек, также используют кинологические расчеты.
Один человек погиб при сходе лавины в Карачаево-Черкесии
Накануне сообщалось, что в период с 17 по 19 января сохраняется лавинная опасность. Руководитель Северо-Кавказской военизированной службы по активному воздействию на метеорологические и другие процессы Хизир Чочаев рассказал РИА Новости, что снежная масса могла сойти после сейсмического воздействия от другой лавины, принудительно спущенной в другом очаге.
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Происшествия , Видео , МЧС , РИА Новости
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