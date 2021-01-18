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Один человек погиб при сходе лавины в горах Домбая 

News.ru и ещё 8 37 минут назад
Один человек погиб в результате схода лавины в КЧР
Фото: Управление КЧР по ГО, ЧС и ПБ/ТАСС
Жертвой схода лавины в Карачаево-Черкессии в горах Домбая стал один человек. Об этом сообщил начальник ФГБУ «Северо-Кавказская военизированная служба» Хизир Чочаев.

Нашли одного человека. Он погиб. Спасательные работы ещё продолжаются. Скорее всего, не местный, — сказал собеседник ТАСС.

В понедельник лавина сошла с 5-й по 4-ю очередь канатно-кресельной дороги на курорте на Домбае. По данным экстренных служб, одну женщину удалось спасти, но под снежным завалом могут находиться ещё 12 человек. Специалисты в качестве предварительной версии назвали сейсмическое воздействие от другой лавины. Она была ранее спущена искусственно.
Шесть человек при этом самостоятельно выбрались из-под снега после схода лавины, сообщал NEWS.ru.
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Происшествия , ИТАР-ТАСС , Карачаево-Черкесская Республика
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