Один человек погиб при сходе лавины в Карачаево-Черкесии

Один человек стал жертвой схода лавины на горнолыжную трассу в поселке Домбай (курорт) на горе Мусса-Ачитара в Карачаево-Черкесии Следственный комитет и прокуратура республики начали проверку по факту ЧП. На место происшествия выехали прокурор Карачаевска и его заместитель, а также правооохранители.

По предварительной информации, сейчас под снегом находится один мужчина. «Мы находились внизу, когда услышали о лавине, поднялись на место. Тут сейчас работают спасатели. Как я знаю, еще никого не нашли и под снегом находится только один мужчина», — сказал очевидец ЧП.

При этом ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах, сообщает, что в настоящий момент под снежной массой находятся три человека. Ранее стало известно, что из-под снега извлекли женщину. Ее передали медикам.

Спасатели и волонтеры раскапывают снег и проверяют его щупами. Кроме того, очищается проход в кафе, в котором могут быть пострадавшие. Периодически объявляется минута тишины — в этот момент отключается техника, чтобы услышать людей под снегом.

Шесть человек смогли выбраться из-под снега.

«Сошла лавина. Пока точно одного ищем, возможно, всего четыре [находятся под снегом]. [По крайней мере] шесть человек вылезли, одного пока найти не можем», — рассказали спасатели.

«В ходе надзорной проверки будет дана оценка действиям уполномоченных органов. При выявлении нарушений закона будут приняты исчерпывающие меры прокурорского», — указывается в заявлении прокуратуры Карачаево-Черкесии.

МЧС открыли горячую линию после ЧП.

«В Главном управлении МЧС России по КЧР работает оперативный штаб. Открыт телефон горячей линии 8-878-226-01-00. Поисково-спасательные работы продолжаются», — заявили в ведомстве.

По предварительным данным, ЧП могло быть спровоцировано принудительным спуском лавины в другом месте. Ее длина составила 300 метров. Лавина сошла с пятой по четвертую очередь канатно-кресельной дороги на курорте.

Источник РИА Новости в Российском лавинном центре рассказал, что если версия об искусственном спуске опасной лавины подтвердится — это можно оценивать как грубое нарушение техники безопасности. Собеседник агентства отметил, что это может происходить лишь когда курорт закрыт.

Под лавину попали два вагончика — пункта проката горнолыжного снаряжения, а также повреждено кафе. Всего для поиска пострадавших будут привлечены 172 человека, уточнили в пресс-службе МЧС.

До ЧП управление МЧС по Карачаево-Черкесии распространило экстренное предупреждение о лавиноопасности в горах на высоте больше двух тысяч метров. В ведомстве рекомендовали с 17 по 19 января воздержаться от горных походов, а при нахождении в горах — следить за изменением погоды.