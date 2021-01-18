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Москва

И. о. главы «Буйнакскводоканала» задержали по делу об отравлении 

RT на русском и ещё 3 51 минуту назад
Главу «Буйнакскводоканала» задержали по делу об отравлении
Фото: РИА Новости
Исполняющий обязанности директора «Буйнакскводоканала» Абдулвагаб Шарипов задержан после массового отравления жителей водой в дагестанском городе Буйнакске.
Как сообщили в региональном отделении СК России, задержанный предоставлял услуги, которые не отвечали требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. В результате этого произошло массовое заболевание жителей Буйнакска острой кишечной инфекцией.

«В настоящее время Шарипов задержан… по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 238 УК России, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — отметили в СК.

Ранее сообщалось, что в Буйнакске число людей, обратившихся к врачам с симптомами отравления, увеличилось до 303.
В водопроводной воде обнаружили возбудителя дизентерии. СК завёл уголовное дело по факту отравления людей.
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