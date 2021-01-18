МВД: отсутствие теста на коронавирус у Навального стало причиной выездного формата заседания суда 

«В связи с тем, что 17 января, в день прибытия из Германии в Российскую Федерацию у условно осужденного Навального отсутствовали актуальные результаты теста на коронавирусную инфекцию, руководство 2-го отдела полиции УМВД России по г.о. Химки обратилось в Химкинский городской суд Московской области с ходатайством о проведении выездного заседания по месту фактического содержания задержанного», — говорится в сообщении МВД.