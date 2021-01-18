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МВД: отсутствие теста на коронавирус у Навального стало причиной выездного формата заседания суда 

Вероника Полынина 29 минут назад
МВД: отсутствие теста на коронавирус у Навального стало причиной выездного формата заседания суда
Фото: ТАСС
В МВД России объяснили выездной формат судебного заседания по Алексею Навальному отсутствием у него актуального теста на коронавирус.

«В связи с тем, что 17 января, в день прибытия из Германии в Российскую Федерацию у условно осужденного Навального отсутствовали актуальные результаты теста на коронавирусную инфекцию, руководство 2-го отдела полиции УМВД России по г.о. Химки обратилось в Химкинский городской суд Московской области с ходатайством о проведении выездного заседания по месту фактического содержания задержанного», — говорится в сообщении МВД.

Чтобы обеспечить санитарно-эпидемиологическую безопасность, доступ в помещение, где проводится заседание, ограничен.
Ранее, как сообщал «Рамблер», 17 января Алексей Навальный был задержан в аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии, где он находился с августа, из-за систематических нарушений условий испытательного срока. ФСИН просит арестовать политика до рассмотрения вопроса о замене ему наказания с условного на реальное по делу «Ив Роше».
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Комментарии
Происшествия , Ив Роше , Алексей Навальный , Аэропорт Шереметьево , МВД , ФСИН
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