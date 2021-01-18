В сети появились первые кадры с места схода лавины на Домбае 

Под снежной лавиной, которая обрушилась на горнолыжную трассу в КЧР , могут находиться от четырех до 12 человек. Об этом со ссылкой на осведомленный источник пишет ТАСС.

Он отметил, что лавина сошла на горе Мусса-Ачитара. Под снегом оказались два вагончика, где находится пункт проката горнолыжного снаряжения. Также повреждено кафе. По предварительной информации, в момент схода лавины там могли находиться от 4 до 12 человек.

Руководитель Северо-Кавказской военизированной службы по активному воздействию на метеорологические и другие процессы Хизир Чочаев, сообщил РИА Новости, что сход лавины мог быть принудительным.

"Мы сегодня проводили воздействие, стреляли по лавинному очагу, вызвали лавину, которая никому не причинила вреда. Но от ее сейсмической волны, скорее всего, сошла лавина из другого очага, она вышла на нижнюю станцию бугельного подъемника", — сказал Чочаев.

На месте ведутся поисковые работы.