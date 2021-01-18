Безработный на «Лексусе» обстрелял пешеходов в Петербурге 

Житель Санкт-Петербурга выстрелил из травматического пистолета во время дорожного конфликта. Об этом сообщает пресс-служба местного управления внутренних дел.

Около 2:20 17 января во дворе дома на проспекте Культуры в Выборгском районе между 38-летним неработающим жителем дома, управлявшим собственным автомобилем «Лексус ЕС 350», и тремя мужчинами произошел дорожный конфликт. В ходе него водитель «Лексуса» трижды выстрелил в сторону одного из оппонентов из пистолета «Оса», после чего был избит всеми тремя.

Вслед за этим автомобилист обратился в полицию. Ее сотрудники установили личности его оппонентов — двое безработных и один такелажник в возрасте от 32 до 37 лет.

Мужчина, в которого стрелял водитель, был в удовлетворительном состоянии госпитализирован с огнестрельными ранениями шеи, живота и левого предплечья. Остальные участники конфликта были доставлены в отдел полиции.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство, совершенное с применением оружия». Водитель, ранее судимый за самоуправство, задержан, двое других мужчин привлечены к административной ответственности.

На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», 62-летний военный пенсионер из города Пушкина Московской области позвонил в полицию, сообщил о подготовке теракта и выстрелил из карабина по двери, за которой стояли прибывшие в его квартиру полицейские.