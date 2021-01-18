Лавина, под которой в Карачаево-Черкессии оказались несколько людей, могла сойти после сейсмического воздействия от спущенной принудительно лавины в другом очаге, сообщил РИА Новости руководитель Северо-Кавказской военизированной службы по активному воздействию на метеорологические и другие процессы Хизир Чочаев.

"Мы сегодня проводили воздействие, стреляли по лавинному очагу, вызвали лавину, которая никому не причинила вреда. Но от ее сейсмической волны, скорее всего, сошла лавина из другого очага, она вышла на нижнюю станцию бугельного подъемника", — сказал Чочаев.

Он добавил, что, по предварительным данным, лавина была средних размеров — до нескольких десятков тысяч кубометров.