Ещё
Далее:
Читайте также:
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Названа предварительная причина схода лавины на Домбае 

РИА Новости 33 минуты назад
Лавина, под которой в Карачаево-Черкессии оказались несколько людей, могла сойти после сейсмического воздействия от спущенной принудительно лавины в другом очаге, сообщил РИА Новости руководитель Северо-Кавказской военизированной службы по активному воздействию на метеорологические и другие процессы Хизир Чочаев.

"Мы сегодня проводили воздействие, стреляли по лавинному очагу, вызвали лавину, которая никому не причинила вреда. Но от ее сейсмической волны, скорее всего, сошла лавина из другого очага, она вышла на нижнюю станцию бугельного подъемника", — сказал Чочаев.

Он добавил, что, по предварительным данным, лавина была средних размеров — до нескольких десятков тысяч кубометров.
В Домбае лавина накрыла горнолыжную трассу с людьми
Последние новости
Малышева дала совет россиянам после смерти Грачевского Малышева дала совет россиянам после смерти Грачевского Найдено лекарственное растение, подавляющее коронавирус Найдено лекарственное растение, подавляющее коронавирус Ушла из жизни еще одна легенда советского кинематографа Ушла из жизни еще одна легенда советского кинематографа
Происшествия , Видео , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Опубликовано видео последствий схода лавины на горнолыжном курорте в Домбае
00:26
Опубликовано видео последствий схода лавины на горнолыжном курорте в Домбае
Происшествия
Водитель внедорожника насмерть сбил человека и попал на видео
00:21
Водитель внедорожника насмерть сбил человека и попал на видео
Происшествия
Напряженная битва буйволов попала на видео
00:34
Напряженная битва буйволов попала на видео
В мире
Полицейские реанимировали потерявшего сознание пенсионера и попали на видео
01:00
Полицейские реанимировали потерявшего сознание пенсионера и попали на видео
Происшествия
Опубликовано видео последствий стихийных бедствий в Индонезии
01:03
Опубликовано видео последствий стихийных бедствий в Индонезии
Происшествия
Тысячи людей пытаются прорваться в США
01:32
Тысячи людей пытаются прорваться в США
Происшествия В мире
Появилось видео с криками о помощи с места крушения Boeing
00:18
Появилось видео с криками о помощи с места крушения Boeing
Происшествия В мире
Нападение бродячих собак на детей в Астраханской области попало на видео
01:13
Нападение бродячих собак на детей в Астраханской области попало на видео
Происшествия
Американец выстрелил в упор в своего друга в магазине
00:44
Американец выстрелил в упор в своего друга в магазине
Происшествия В мире
Удар молнии в мужчину сняли на видео
00:18
Удар молнии в мужчину сняли на видео
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение