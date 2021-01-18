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Москва

Нашли тело капитана затонувшего сухогруза «Арвин» 

Павел Тиунов 20 минут назад
В акватории Черного моря было обнаружено тело капитана украинского сухогруза «Арвин», затонувшего накануне у побережья Турции в Черном море, сообщает РИА Новости.
Трагедия произошла 17 января в районе Инкуму провинции Бартын. По данным Росморречфлота, на борту судна были 12 членов экипажа: 10 украинцев и 2 русских. Предположительно причиной крушения «Арвина» стали плохие погодные условия. Накануне СМИ сообщали о спасении шестерых членов экипажа и о гибели четырех человек. Двоих моряков на тот момент спасатели пытались снять с морских скал.
В результате поисковых работ в районе крушения сухогруза спасли россиянина
День спустя представители турецкой береговой охраны отрапортовали об обнаружении тела капитана корабля — россиянина Виталия Галенко.
28 декабря, как сообщал «Рамблер», в Архангельской области у Новой Земли в Баренцевом море затонуло российское рыболовецкое судно «Онега». Корабль вышел в море на рыболовный промысел вопреки предупреждениям метеорологов о возможном обледенении. Именно оно стало причиной затопления судна. Подоспевшим на помощь рыбакам из воды удалось вытащить двух человек — матроса и штурмана.
Остальные 17 членов экипажа до сих пор считаются без вести пропавшими. На их поиски были брошены пять судов, глубоководный аппарат, но спасательная операция результатов не принесла. Спасенные моряки заявили, что корабль стал тонуть во время шторма, когда на борт поднимали сеть с уловом. Экипаж, по их словам, буквально «смыло» с палубы. Смерть одного из коллег моряки подтвердили, заявив, что его тело унесло в открытое море. Остальные якобы оказались в воде в гидрокостюмах без каких-либо спасательных средств. 4 января стало известно, что поиски пропавших рыбаков прекращены. Тела погибших найти не удалось.
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Происшествия , Видео , РИА Новости
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