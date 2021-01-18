Шесть человек смогли выбраться из-под снега после схода лавины в Карачаево-Черкесии . Об этом сообщает ТАСС.

Снежная лавина накрыла горнолыжную трассу в Карачаево-Черкесии в понедельник днем. Сообщалось, что под снегом оказались два вагончика для переодевания и хранения инвентаря.

Там могут находиться от 4 до 12 человек. По предварительным данным, четыре человека пострадали в результате схода лавины. На месте происшествия продолжают работу спасатели. По предварительной информации, причиной инцидента могли стать сейсмические изменения от принудительно спущенной лавины в другом очаге.

По словам временно исполняющего обязанности первого замначальника Главного управления МЧС по КЧР Дмитрия Помогайбо, накануне спасатели предупреждали жителей о лавинной опасности с 17 по 19 января.