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Москва

Шесть человек смогли выбраться из-под снега после схода лавины в КЧР 

Москва24 и ещё 5 28 минут назад
Шесть человек смогли выбраться из-под снега после схода лавины в Карачаево-Черкесии. Об этом сообщает ТАСС.
Снежная лавина накрыла горнолыжную трассу в Карачаево-Черкесии в понедельник днем. Сообщалось, что под снегом оказались два вагончика для переодевания и хранения инвентаря.
Там могут находиться от 4 до 12 человек. По предварительным данным, четыре человека пострадали в результате схода лавины. На месте происшествия продолжают работу спасатели. По предварительной информации, причиной инцидента могли стать сейсмические изменения от принудительно спущенной лавины в другом очаге.
Сход лавины на Домбае мог быть принудительным
По словам временно исполняющего обязанности первого замначальника Главного управления МЧС по КЧР Дмитрия Помогайбо, накануне спасатели предупреждали жителей о лавинной опасности с 17 по 19 января.
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Происшествия , Видео , Карачаево-Черкесская Республика
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