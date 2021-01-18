В Домбае лавина накрыла горнолыжную трассу с людьми 

Под снежной лавиной, которая обрушилась на горнолыжную трассу в КЧР , могут находиться от четырех до 12 человек. Об этом со ссылкой на осведомленный источник пишет ТАСС.

Он отметил, что лавина сошла на горе Мусса-Ачитара.

«Под снегом оказались два вагончика, где находится пункт проката горнолыжного снаряжения. Также повреждено кафе. По предварительной информации, в момент схода лавины там могли находиться от 4 до 12 человек», — пояснил он.

При этом источник также подчеркнул, что сход снега мог быть принудительным.

«Рамблер» писал, что ранее в районе горнолыжного комплекса «Гора Отдельная» под Норильском также сошла лавина. Под снегом оказались домики для туристов. В результате происшествия погибли три человека, еще один — пострадал.