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Москва

Голунов рассказал, как ему подбросили наркотики и избили 

Павел Тиунов 1 час назад
Голунов рассказал, как ему подбросили наркотики и избили
Фото: РИА Новости
Журналист Иван Голунов выступил в суде, где рассматривается дело бывших полицейских, которые, по версии следствия, подбросили ему наркотики, сообщает РИА Новости. По его словам, в отделе полиции на требование вызвать адвоката его избили.
Голунов приехал в Мосгорсуд в качестве потерпевшего. На скамье подсудимых оказались двое экс-полицейских — Денис Коновалов и Роман Феофанов. Бывшие правоохранители в июне 2019 года доставили журналиста в столичный отдел полиции. Голунов вспомнил, что в кабинете оперативники заставили его раздеться и несколько раз присесть. Затем они начали обыскивать его рюкзак. Журналист старался следить за действиями силовиков.
Когда они вытащили блокнот, то под его обложкой оказался пакетик с порошком. Журналист сказал, что это не его. Впоследствии он предположил, что брошенные в его рюкзак наркотики просто зацепились за обложку блокнота и не провалились вглубь.
Голунов сразу потребовал вызвать адвоката и отказался идти на снятие отпечатков пальцев. Один из правоохранителей дважды ударил его в висок. Журналиста силой отвели в соседний кабинет, но он отказался разжимать руку. Эксперт намекнул оперативникам, что Голунов «еще не готов», поскольку рука в момент снятия отпечатков должна быть расслаблена. Журналист также отметил, что во время нахождения в отделе полиции он кричал, что его избивают, что ему подбросили наркотики и не дают встретиться с адвокатом, но на крики никто не отреагировал.
Как сообщал «Рамблер», в 2019 году Голунов был задержан в Москве по подозрению в сбыте запрещенных веществ. Три дня спустя с него были сняты обвинения, а пятеро полицейских, которые участвовали в его задержании, были уволены из органов внутренних дел и стали фигурантами уголовного дела о превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств и незаконном обороте запрещенных веществ.
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Комментарии
Происшествия , Иван Голунов , Денис Коновалов , Мосгорсуд , МВД , РИА Новости
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