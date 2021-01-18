Голунов рассказал, как ему подбросили наркотики и избили 

Журналист Иван Голунов выступил в суде, где рассматривается дело бывших полицейских, которые, по версии следствия, подбросили ему наркотики, сообщает РИА Новости. По его словам, в отделе полиции на требование вызвать адвоката его избили.

Голунов приехал в Мосгорсуд в качестве потерпевшего. На скамье подсудимых оказались двое экс-полицейских — Денис Коновалов и Роман Феофанов. Бывшие правоохранители в июне 2019 года доставили журналиста в столичный отдел полиции. Голунов вспомнил, что в кабинете оперативники заставили его раздеться и несколько раз присесть. Затем они начали обыскивать его рюкзак. Журналист старался следить за действиями силовиков.

Когда они вытащили блокнот, то под его обложкой оказался пакетик с порошком. Журналист сказал, что это не его. Впоследствии он предположил, что брошенные в его рюкзак наркотики просто зацепились за обложку блокнота и не провалились вглубь.

Голунов сразу потребовал вызвать адвоката и отказался идти на снятие отпечатков пальцев. Один из правоохранителей дважды ударил его в висок. Журналиста силой отвели в соседний кабинет, но он отказался разжимать руку. Эксперт намекнул оперативникам, что Голунов «еще не готов», поскольку рука в момент снятия отпечатков должна быть расслаблена. Журналист также отметил, что во время нахождения в отделе полиции он кричал, что его избивают, что ему подбросили наркотики и не дают встретиться с адвокатом, но на крики никто не отреагировал.