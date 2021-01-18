Голунов заявил в суде об избиении в отделе полиции 

Журналист Иван Голунов в ходе заседания в Мосгорсуде , где рассматривается дело против подбросивших ему наркотики экс-полицейских, рассказал об избиениях в отделении полиции после задержания.

По словам Голунова, задержавшие его в центре Москвы полицейские Денис Коновалов и Роман Феофанов доставили его в УВД по ЗАО. Журналист рассказал, что в отделении он несколько раз просил проводить осмотр и другие следственные действия в присутствии адвоката, однако его просьбу проигнорировали, передает РИА «Новости»

Во время обыска Голунова попросили раздеться, он старался держать в поле зрения свой рюкзак. «У меня в рюкзаке сверху лежал блокнот… и там лежал под обложкой пакетик с порошком», — рассказал он. По мнению журналиста, наркотики могли зацепиться за обложку и не провалились в рюкзак.

«Потом мне сказали, что сейчас «откатают пальчики». Я сказал, что никуда не поеду, пока не приедет адвокат — если они хотят, будут нести меня на руках. Слева стоящий от меня Максим Уметбаев ударил меня два раза в висок», — рассказал Голунов. После его ответили в кабинет для снятия отпечатков, однако он зажал руку, и эксперт отказался снимать отпечатки. Эксперт сказал полицейским, что «рука должна быть расслаблена, он еще не готов».

Голунов добавил, что по дороге в кабинет дактилоскопии он кричал, что его избивают, отказываются вызывать адвоката и подбросили наркотики, однако никто не отреагировал на крики.

Медосвидетельствование журналист также отказался проходить без адвоката, но врач убедил, что все действия происходят под наблюдением, что пломбу ставят под его подписью, а если вскроют, то материал анализа поменяет цвет.

«Я попросил показать журнал, в котором надо расписываться, там я увидел, что мне нужно расписываться внизу страницы и если ее вырвут из журнала, то тяжело будет восстановить. Я решил сдать анализ», — продолжил Голунов.

Следственный комитет предполагает, что экс-сотрудники УВД по Западному округу Москвы в 2019 году подкинули наркотики Голунову, чтобы незаконно привлечь его к уголовной ответственности.