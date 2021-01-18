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Голунов заявил в суде об избиении в отделе полиции 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 44 минуты назад
Голунов заявил в суде об избиении в отделе полиции
Фото: РИА Новости
Журналист Иван Голунов в ходе заседания в Мосгорсуде, где рассматривается дело против подбросивших ему наркотики экс-полицейских, рассказал об избиениях в отделении полиции после задержания.
По словам Голунова, задержавшие его в центре Москвы полицейские Денис Коновалов и Роман Феофанов доставили его в УВД по ЗАО. Журналист рассказал, что в отделении он несколько раз просил проводить осмотр и другие следственные действия в присутствии адвоката, однако его просьбу проигнорировали, передает РИА «Новости».
Во время обыска Голунова попросили раздеться, он старался держать в поле зрения свой рюкзак. «У меня в рюкзаке сверху лежал блокнот… и там лежал под обложкой пакетик с порошком», — рассказал он. По мнению журналиста, наркотики могли зацепиться за обложку и не провалились в рюкзак.

«Потом мне сказали, что сейчас «откатают пальчики». Я сказал, что никуда не поеду, пока не приедет адвокат — если они хотят, будут нести меня на руках. Слева стоящий от меня Максим Уметбаев ударил меня два раза в висок», — рассказал Голунов. После его ответили в кабинет для снятия отпечатков, однако он зажал руку, и эксперт отказался снимать отпечатки. Эксперт сказал полицейским, что «рука должна быть расслаблена, он еще не готов».

Голунов добавил, что по дороге в кабинет дактилоскопии он кричал, что его избивают, отказываются вызывать адвоката и подбросили наркотики, однако никто не отреагировал на крики.
Медосвидетельствование журналист также отказался проходить без адвоката, но врач убедил, что все действия происходят под наблюдением, что пломбу ставят под его подписью, а если вскроют, то материал анализа поменяет цвет.

«Я попросил показать журнал, в котором надо расписываться, там я увидел, что мне нужно расписываться внизу страницы и если ее вырвут из журнала, то тяжело будет восстановить. Я решил сдать анализ», — продолжил Голунов.

Журналиста задержали 6 июня 2019 года по обвинению в попытке сбыта наркотиков. Уголовное преследование позже было прекращено, два генерала полиции на фоне этого дела были уволены указом президента России Владимира Путина, был отстранен глава антинаркотического отдела УВД по ЗАО Москвы Андрей Щиров.
В январе Голунов подал жалобу на имя генпрокурора Игоря Краснова, потребовав официальных извинений от государства за незаконное преследование.
Следственный комитет предполагает, что экс-сотрудники УВД по Западному округу Москвы в 2019 году подкинули наркотики Голунову, чтобы незаконно привлечь его к уголовной ответственности.
Источник, знакомый с материалами дела Голунова, заявил, что эксперты якобы находили в крови Голунова следы амфетамина. Адвокат журналиста Сергей Бадамшин заявил, что это сообщение не соответствует действительности.
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Происшествия , Иван Голунов , Денис Коновалов , Андрей Щиров , Игорь Краснов , Сергей Бадамшин , Владимир Путин , Мосгорсуд , СКР , МВД , РИА Новости , Москва
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