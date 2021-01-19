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В селе под Красноярском обнаружили тело школьника 

ТАСС и ещё 1 1 час назад
В селе под Красноярском обнаружили тело школьника
Фото: РИА Новости
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели школьника в селе Шалинское Красноярского края, сообщили журналистам в пресс-службе региональном управлении СК РФ.

"В следственные органы из полиции поступило сообщение о том, в частном доме в селе Шалинское обнаружено тело 15-летнего подростка", — сказал представитель ведомства, добавив, что дело возбуждено по ст. 110 УК РФ ("Доведение до самоубийства").

По предварительной версии, ребенок не пошел в школу, и вернувшаяся с работы мать обнаружила его мертвым. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначены необходимые экспертизы, проводится допрос свидетелей.
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