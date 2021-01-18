Бизнесмен расстрелял мужчину в московском кафе

Бизнесмен расстрелял из травматического оружия мужчину в столичном кафе, причинив тому тяжкий вред здоровью, после чего скрылся, возбуждено уголовное дело, сообщил источник в правоохранительных органах

«В среду, 13 января, в столичном кафе «Сикварули» мужчина 1980 года рождения, уроженец Грузинской ССР, не менее трех раз выстрелил в голову и грудь другого посетителя», — сообщил источник РИА «Новости».

Как уточнил источник, пострадавший получил огнестрельное ранение головы и грудной клетки, черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и другие травмы, квалифицируемые как тяжкий вред здоровью. Нападавший с места преступления скрылся.

«На следующий день стрелок был задержан, в субботу, 16 января, возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» (ст. 111 УК РФ)», — добавил источник.

Он также добавил, что, предположительно, мужчина стрелял из травматического пистолета, злоумышленник — бизнесмен, проживающий в Москве, является руководителем краснодарской фирмы ЗОАР, специализирующейся на продаже текстильных изделий, рассказал собеседник агентства.

В столичной полиции подтвердили информацию о стрельбе из травматического оружия в помещении кафе на Ленинградском проспекте в Москве, во время которой злоумышленник «находясь в помещении указанного кафе, из хулиганских побуждений произвел не менее трех выстрелов из травматического оружия» в другого мужчину.

«Возбуждено уголовное дело по п.п. «д, з» ч. 2 ст. 111 УК РФ», — говорится в сообщении пресс-службы ГУМВД по Москве.