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Москва

Бизнесмен расстрелял из травматического оружия мужчину в московском кафе 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Бизнесмен расстрелял мужчину в московском кафе
Фото: ТАСС
Бизнесмен расстрелял из травматического оружия мужчину в столичном кафе, причинив тому тяжкий вред здоровью, после чего скрылся, возбуждено уголовное дело, сообщил источник в правоохранительных органах.

«В среду, 13 января, в столичном кафе «Сикварули» мужчина 1980 года рождения, уроженец Грузинской ССР, не менее трех раз выстрелил в голову и грудь другого посетителя», — сообщил источник РИА «Новости».

Как уточнил источник, пострадавший получил огнестрельное ранение головы и грудной клетки, черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и другие травмы, квалифицируемые как тяжкий вред здоровью. Нападавший с места преступления скрылся.

«На следующий день стрелок был задержан, в субботу, 16 января, возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» (ст. 111 УК РФ)», — добавил источник.

Он также добавил, что, предположительно, мужчина стрелял из травматического пистолета, злоумышленник — бизнесмен, проживающий в Москве, является руководителем краснодарской фирмы ЗОАР, специализирующейся на продаже текстильных изделий, рассказал собеседник агентства.
В столичной полиции подтвердили информацию о стрельбе из травматического оружия в помещении кафе на Ленинградском проспекте в Москве, во время которой злоумышленник «находясь в помещении указанного кафе, из хулиганских побуждений произвел не менее трех выстрелов из травматического оружия» в другого мужчину.

«Возбуждено уголовное дело по п.п. «д, з» ч. 2 ст. 111 УК РФ», — говорится в сообщении пресс-службы ГУМВД по Москве.

Напомним, в декабре сотрудники полиции задержали безработного мужчину, который устроил стрельбу из травматического пистолета на станции «Владыкино» Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена.
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Происшествия , МВД , РИА Новости , Краснодарский , Москва
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