Пьяный россиянин откусил полицейскому половину уха 

Задержанный в Дмитрове при попытке кражи из магазина мужчина, напал на полицейского и откусил ему половину уха. Об этом пишет РЕН ТВ.

По данным издания, мужчина пытался совершить кражу из магазина, был задержан, но по дороге в отдел начал буянить и ломать полицейскую машину.

При попытке сотрудника правоохраниельных органов его утихомирить, задержанный откусил полицейскому половину уха. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы за применение насилия в отношении представителя власти.

«Рамблер» писал, что ранее в Солт-Лейк-Сити была арестована женщина, которая вдохновилась примером боксера Майка Тайсона и откусила бойфренду часть уха.

По данным полиции, Анжелика Робертс и ее партнер поссорились, сидя в машине, после чего женщина напала на мужчину с криком: «Я покажу тебе Майка Тайсона». Робертс укусила бойфренда за правое ухо и начала душить его. Женщине предъявили обвинение в домашнем насилии.