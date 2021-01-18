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Москва

Пьяный россиянин откусил полицейскому половину уха 

Алиса Селезнёва 16 минут назад
Пьяный россиянин откусил полицейскому половину уха
Фото: РИА Новости
Задержанный в Дмитрове при попытке кражи из магазина мужчина, напал на полицейского и откусил ему половину уха. Об этом пишет РЕН ТВ.
По данным издания, мужчина пытался совершить кражу из магазина, был задержан, но по дороге в отдел начал буянить и ломать полицейскую машину.
При попытке сотрудника правоохраниельных органов его утихомирить, задержанный откусил полицейскому половину уха. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы за применение насилия в отношении представителя власти.
«Рамблер» писал, что ранее в Солт-Лейк-Сити была арестована женщина, которая вдохновилась примером боксера Майка Тайсона и откусила бойфренду часть уха.
По данным полиции, Анжелика Робертс и ее партнер поссорились, сидя в машине, после чего женщина напала на мужчину с криком: «Я покажу тебе Майка Тайсона». Робертс укусила бойфренда за правое ухо и начала душить его. Женщине предъявили обвинение в домашнем насилии.
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Происшествия , Майк Тайсон , РЕН ТВ
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