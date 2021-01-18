Суд оштрафовал жителя Воркуты за реабилитацию нацизма 

"Собранные следственными органами СК РФ по Республике Коми доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 55-летнему жителю Воркуты. Он признан виновным в реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ)", — говорится в сообщении.

Следствием и судом установлено, что в 2019 году под публикациями в различных группах одной из социальных сетей фигурант разместил комментарии, содержащие признаки оправдания идеологии фашизма (нацизма), а также одобрение преступлений, установленных приговором Международного военного трибунала.

В ходе расследования уголовного дела фигурант признал вину, раскаялся в содеянном и ходатайствовал о применении особого порядка судебного разбирательства. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 60 тыс. рублей.