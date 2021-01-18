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Россияне не смогли выйти из дома в Подмосковье из-за мороза 

Павел Тиунов 1 час назад
Россияне не смогли выйти из дома в Подмосковье из-за мороза
Фото: ТАСС
Жители Наро-Фоминска не смогли выйти из дома, поскольку мороз сковал входные двери, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости». Люди сняли из ряда вон выходящую ситуацию на видео.
На записи женщина демонстрирует, что стало с входной дверью за минувшую ночь: замки покрылись льдом, а дверное полотно по всему периметру заиндевело.

«Время 7 утра, а мы не можем открыть дверь, потому что у нас замок замерз полностью. И верхний, и нижний. Он не поворачивается даже. Я в шоке просто. Короче, замерзло всё», — говорит автор видео.

В настоящее время температура воздуха в Наро-Фоминске — минус 22 градуса.
Накануне, как сообщал «Рамблер», научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в ближайшие дни всю Россию накроют аномальные холода. По его словам, температура в Центральном федеральном округе до 20 января будет ниже нормы на 6-12 градусов (до -30 градусов), в Приволжском округе похолодает до минус 32 градусов, на Северо-Западе России ожидается около минус 36 градусов. Немного теплее будет в Южном федеральном округе — до минус 21 градуса и на Северном Кавказе — до минус 10 градусов.
Гораздо серьезнее дела будут обстоять на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке. Например, в Иркутской области ожидается температура до минус 51 градуса, в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах — до минус 42 градусов, в Якутии до минус 56 градусов.
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