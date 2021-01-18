При землетрясении и наводнении в Индонезии погибли 96 человек 

Общее число жертв землетрясения на острове Сулавеси в Индонезии достигло 96 человек, почти 70 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома, передает НСН.

Отмечается, что 15 человек стали жертвами наводнения в провинции Южный Калимантан, еще 81 человек погиб после землетрясения магнитудой 6,2.

Пресс-секретарь управления Радитья Джати сообщил, что на данный момент около 28 тысяч человек находятся в центрах эвакуации, еще 40 тысяч эвакуированы после наводнения в Южном Калимантане, где оказалось затоплено около 25 тысяч домов. Землетрясение разрушило более 1150 зданий, включая пять школ. В стране объявлено чрезвычайное положение.

Наводнение в Южном Калимантане было вызвано проливными дождями, которые начались 14 января. На следующий день в провинции Западный Сулавеси произошло землетрясение. Ранее сообщалось о 78 жертвах землетрясение и более 15 тысяч человек, которые были вынуждены покинуть свои дома.