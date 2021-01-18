Тысячи людей пытаются прорваться в США

Караван из тысячи мигрантов, который направляется в США попытались разогнать полицейские в Гватемале. Блюстители правопорядка разгоняли палками и слезоточивым газом нелегальных выходцев из Гондураса, стремящихся попасть в США через Мексику.
Произошедший в районе Вадо-Ондо инцидент сняли на видео, запись появилась в Telegram-канале Mash. По некоторым данным, несколько человек были ранены во время столкновения с силовиками.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье мигрант похитил босса своей супруги и вымогал у него 100 000 рублей.