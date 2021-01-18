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Российский капитан судна «Арвин» пропал без вести 

Деловая газета «Взгляд» 21 минуту назад
Российский капитан судна «Арвин» пропал без вести
Фото: fleetphoto.ru
Капитан затонувшего в Черном море у берегов Турции сухогруза «Арвин» россиянин Виталий Голенко пропал без вести, заявил знакомый с ситуацией источник.

«Капитан судна Виталий Голенко, проживающий в Ростове, пока числится среди пропавших без вести», — сообщил источник РИА «Новости».

Напомним, в Черном море у берегов Турции затонул сухогруз украинской компании. Сообщалось, что подтверждена гибель одного человека, шестеро спасены.
Утром в понедельник спасательные службы Турции возобновили поисково-спасательную операцию у побережья провинции Бартын в районе крушения сухогруза.
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