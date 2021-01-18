Аспиранта МГУ Мифтахова признали виновным в нападении на офис ЕР

Головинский районный суд выносит обвинительный приговор аспиранту механико-математического факультета МГУ Азату Мифтахову и другим фигурантам дела о нападении на один из столичных офисов "Единой России" в январе 2018 года. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Мифтахов, Горбань и Ейкин совершили хулиганство группой лиц по предварительному сговору", — говорится в приговоре судьи. Суд начал оглашение приговора с заявления о признании доказанности обвинений в отношении подсудимого. Наказание для него и других фигурантов дела будет названо в заключительной части судебного акта.

Гособвинение в ходе прений сторон просило приговорить аспиранта к 6 годам колонии, а остальных фигурантов — к условным срокам. Подсудимые и их защитники просили вынести оправдательный приговор.

Головинский суд приступил к рассмотрению уголовного дела о хулиганстве в конце апреля. Мифтахов находится в СИЗО с февраля 2019 года. Помимо него, в хулиганстве обвиняются Елена Горбань, которая находится под подпиской о невыезде, Алексей Кобаидзе, покинувший Россию, и Андрей Ейкин, признавший вину (Ейкину и Горбань прокурор просила назначить наказание, не связанное с лишением свободы: 2 года и 4 года условно с испытательным сроком 3 и 5 лет соответственно). Потерпевшей стороной признана "Единая Россия", гражданский иск в рамках дела партия не заявляла, объяснив отказ тем, что сумма причиненного ущерба не столь значительна.

Уголовное дело было возбуждено по статье УК РФ "Вандализм" и позднее переквалифицировано на статью "Хулиганство", санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. По данным следствия, фигуранты разбили окно в офисе "Единой России" в Ховрине 31 января 2018 года. Как следует из обвинения в окончательной редакции, молодые люди на момент совершения преступления были активистами незарегистрированного межрегионального леворадикального анархистского движения "Народная самооборона". Нападение на офис "Единой России", считает следствие, было тщательно спланировано.

В 2018 году Мифтахов и еще один активист при задержании оказали сопротивление сотруднику полиции, распылив ему в лицо перцовый газ. Они полностью признали свою вину в применении насилия в отношении представителя власти (ст. 318 УК РФ), Мифтахов принес публичные извинения потерпевшему, добровольно возместив причиненный ущерб. Подсудимым были назначены штрафы в размере 45 тыс. рублей каждому. В виде дополнительного наказания был назначен год испытательного срока.