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Москва

Появилось видео с криками о помощи с места крушения Boeing 

Алевтина Жаркова 1 час назад
В Сети появилась запись с места крушения индонезийского Boeing 737−524, на которой слышны крики о помощи. Короткое видео опубликовал в TikTok один из участников поисково-спасательной Абдул Аз. В конце 18-секундного ролика, снятого спасателем, за кадром можно четко различить зовущий на помощь женский голос.
Как сообщает новостной портал Detik, представитель администрации района архипелага Серибу Эко Махендро подтвердил, что видео является подлинным, оно было снято в самом начале спасательной операции в Яванском море.
Происшествия , Видео , В мире , Катастрофы , Boeing
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