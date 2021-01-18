Самолет совершил аварийную посадку во Владивостоке

Самолет DHC-6 авиакомпании "Аврора" совершил аварийную посадку в аэропорту Владивостока из-за разрушения части шасси, пострадавших нет, сообщил РИА Новости представитель международного аэропорта Владивосток.
"При посадке произошло разрушение правого пневматика шасси. Это был учебно-тренировочный полет, самолет малой авиации DHC-6 авиакомпании "Аврора", — сообщил представитель аэропорта.
Он добавил, что рейс авиакомпании Якутия отправляется на запасной аэродром в Хабаровск, также задерживается рейс из Южно-Сахалинска.
По словам собеседника агентства, аэропорт работает в штатном режиме.
"Последствия устраняют, все остальные рейсы будут выполняться в рамках расписания. Все можно отслеживать в онлайн-табло на сайте аэропорта", — сообщил представитель воздушной гавани.