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В аэропорту Владивостока самолет совершил аварийную посадку 

РИА Новости и ещё 9 25 минут назад
Самолет совершил аварийную посадку во Владивостоке
Фото: РИА Новости
Самолет DHC-6 авиакомпании "Аврора" совершил аварийную посадку в аэропорту Владивостока из-за разрушения части шасси, пострадавших нет, сообщил РИА Новости представитель международного аэропорта Владивосток.

"При посадке произошло разрушение правого пневматика шасси. Это был учебно-тренировочный полет, самолет малой авиации DHC-6 авиакомпании "Аврора", — сообщил представитель аэропорта.

Он добавил, что рейс авиакомпании Якутия отправляется на запасной аэродром в Хабаровск, также задерживается рейс из Южно-Сахалинска.
По словам собеседника агентства, аэропорт работает в штатном режиме.

"Последствия устраняют, все остальные рейсы будут выполняться в рамках расписания. Все можно отслеживать в онлайн-табло на сайте аэропорта", — сообщил представитель воздушной гавани.

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