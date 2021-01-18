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В соцсетях появилось видео с криками о помощи с места крушения индонезийского Boeing 

ТАСС 28 минут назад
Спасатель опубликовал видео с криками о помощи с места крушения Boeing
Фото: Reuters
Один из участников поисков жертв крушения индонезийского Boeing 737-524 в Яванском море опубликовал в соцсети TikTok видео, на котором во время проведения спасательной операции слышны женские крики о помощи. Как сообщает в понедельник новостной портал Detik, представитель администрации района архипелага Серибу Эко Махендро подтвердил, что "видео было снято в районе поисков лайнера около острова Ланканг".
По его словам, "запись была сделана в начале проведения операции, однако в тот момент никто из участников не слышал голосов, крики смогли различить только после просмотра видео". Он также считает, что "ролик не был смонтирован, но, по его мнению, только эксперты могут подтвердить достоверность записанных звуков".
Участник поисковой операции Абдул Азиз опубликовал 18-секундное видео в TikTok, на котором восемь спасателей на лодке прочесывают район крушения самолета. Несмотря на посторонние шумы, ветер, звук мотора, в конце ролика слышен женский крик с просьбой о помощи.
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Комментарии
Происшествия , Катастрофы , Абдул Азиз , Boeing , Сингапур
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