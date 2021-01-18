Спасатель опубликовал видео с криками о помощи с места крушения Boeing

Один из участников поисков жертв крушения индонезийского Boeing 737-524 в Яванском море опубликовал в соцсети TikTok видео, на котором во время проведения спасательной операции слышны женские крики о помощи. Как сообщает в понедельник новостной портал Detik , представитель администрации района архипелага Серибу Эко Махендро подтвердил, что "видео было снято в районе поисков лайнера около острова Ланканг".

По его словам, "запись была сделана в начале проведения операции, однако в тот момент никто из участников не слышал голосов, крики смогли различить только после просмотра видео". Он также считает, что "ролик не был смонтирован, но, по его мнению, только эксперты могут подтвердить достоверность записанных звуков".