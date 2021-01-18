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Видео спасения девочки из канализационного люка 

Вадим Дроздов 41 минуту назад
В ночь с 17 на 18 января в канализационном люке в Южно-Сахалинске была найдена пропавшая пятилетняя девочка, которая провела там около 8 часов. Ребенка потеряли 17 января примерно в 16:00 по местному времени (08:00 по московскому времени). Были организованы поиски со спасателями МЧС и добровольцами.
Сейчас состояние ребёнка оценивается как удовлетворительное.
Следователи начали проверку, они выясняют, кто из должностных лиц и коммунальщиков виновен в «ненадлежащем содержании канализационных коммуникаций». По факту исчезновения ребенка было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство»).
Происшествия , Видео , Громкие уголовные дела , МЧС
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