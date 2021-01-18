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Задержание Навального в Шереметьево сняли на видео 

Вадим Дроздов 24 минуты назад
17 января в Москве в аэпропорту Шереметьево был задержан оппозиционер Алексей Навальный.
«В аэропорту Шереметьево сотрудниками отдела розыска оперативного управления УФСИН России по Москве был задержан осужденный к условному наказанию Алексей Навальный, который с 29 декабря 2020 года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока», — заявила пресс-служба УФСИН.
Также во ФСИН заявили, что адвокат Навального был ознакомлен с вынесенным постановлением об объявлении оппозиционера в розыск.
Ранее 14 января в ведомстве заявили, что Навальный объявлен в федеральный розыск, так как он нарушил режим по делу «Ив Роше», по которому его осудили на 3,5 года условно.
Происшествия , Видео
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