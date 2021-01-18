Задержание Навального в Шереметьево сняли на видео 

17 января в Москве в аэпропорту Шереметьево был задержан оппозиционер Алексей Навальный.

«В аэропорту Шереметьево сотрудниками отдела розыска оперативного управления УФСИН России по Москве был задержан осужденный к условному наказанию Алексей Навальный, который с 29 декабря 2020 года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока», — заявила пресс-служба УФСИН.

Также во ФСИН заявили, что адвокат Навального был ознакомлен с вынесенным постановлением об объявлении оппозиционера в розыск.

Ранее 14 января в ведомстве заявили, что Навальный объявлен в федеральный розыск, так как он нарушил режим по делу «Ив Роше», по которому его осудили на 3,5 года условно.