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Приморец похитил из зоомагазина клетку с попугаями для своей девушки 

Газета.Ru и ещё 6 1 час назад
Россиянин с ножом похитил из зоомагазина клетку с попугаями
Фото: РИА Новости
В приморском городе Артем местный житель похитил из зоомагазина клетку с попугаями для своей девушки и деньги. Об этом говорится в сообщении на сайте регионального управления МВД.
Согласно сообщению, подозреваемый 28-летний местный житель угрожая ножом похитил из кассы магазина 700 тыс. рублей. и клетку с волнистыми попугаями. Задержанный рассказал, что в тот день употреблял алкоголь, а когда спиртное кончилось решил пойти на преступление.
По его словам, клетку с попугаями он планировал подарить своей девушке.

"Возбуждено уголовное дело по… ч. 2 ст. 162 Уголовного кодекса Российской Федерации (разбой)… В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении.

Отмечается, что сумма причиненного ущерба составила 6 тыс. рублей, подозреваемый может лишиться свободы на 10 лет.
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Происшествия , Криминал , Санкции , Громкие уголовные дела , Приморский Край
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