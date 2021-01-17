Спасенный россиянин назвал причину крушения сухогруза в Турции 

"По официальным данным турецких властей, из 12 членов экипажа затонувшего в Черном море сухогруза "Арвин" 10 человек — граждане Украины, 2 — граждане России. В числе шести спасённых — один российский гражданин Николай Кринов, старший техник судна. В настоящее время он находится в госпитале города Бартын, состояние стабильное, угрозы жизни нет. Судьба другого гражданина России остается неизвестной", — сказала собеседница агентства.