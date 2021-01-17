Спасенный россиянин назвал причину крушения сухогруза в Турции 

Среди шести спасенных при крушении сухогруза в Черном море — гражданин РФ
Николай Кринов, старший техник судна, сообщила РИА Новости пресс-атташе посольства РФ в Турции Ирина Касимова
.
Ранее в воскресенье губернатор турецкой провинции Бартын
Синан Гюнер сообщил, что сухогруз затонул у побережья Турции в районе Инкуму. На борту судна были 12 граждан, из которых двое россиян и десять граждан Украины
. По данным береговой охраны Турции, шестеро моряков спасены.
"По официальным данным турецких властей, из 12 членов экипажа затонувшего в Черном море сухогруза "Арвин" 10 человек — граждане Украины, 2 — граждане России. В числе шести спасённых — один российский гражданин Николай Кринов, старший техник судна. В настоящее время он находится в госпитале города Бартын, состояние стабильное, угрозы жизни нет. Судьба другого гражданина России остается неизвестной", — сказала собеседница агентства.
По ее словам, прибывшие в Бартын сотрудники консульского отдела посольства посетили в больнице российского гражданина и выяснили обстоятельства происшествия.
"По словам Кринова, трагедия произошла из-за плохих метеоусловий. Ему была оказана консульская помощь, приобретены предметы первой необходимости. Информации о национальности спасенных и погибшего на данный момент нет", — сказала дипломат, добавив, что украинским морякам было оказано содействие по установлению связи с родственниками.
Она поблагодарила турецкие власти за предпринимаемые меры для спасения моряков.
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