Водитель открыл стрельбу из-за конфликта с пешеходами в Петербурге 

Петербурге сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который открыл стрельбу по пешеходам в ходе конфликта.

Как сообщили в ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти, в ночь на 17 января автомобилист вступил в конфликт с гражданами, которые шли по дороге. На кадрах видно, как один из пешеходов пнул машину и сбросил с себя куртку.

Водитель вышел из автомобиля и выхватил травматический пистолет, стреляя в одного из мужчин.