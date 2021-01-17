Водитель открыл стрельбу из-за конфликта с пешеходами в Петербурге 

В Петербурге сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который открыл стрельбу по пешеходам в ходе конфликта.
Как сообщили в ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти, в ночь на 17 января автомобилист вступил в конфликт с гражданами, которые шли по дороге. На кадрах видно, как один из пешеходов пнул машину и сбросил с себя куртку.
Водитель вышел из автомобиля и выхватил травматический пистолет, стреляя в одного из мужчин.
«Незамедлительно прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии задержали стрелка. Пострадавший с ранением шеи, живота и правой руки был госпитализирован в Елизаветинскую больницу», — говорится в сообщении.