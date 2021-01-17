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Водитель открыл стрельбу из-за конфликта с пешеходами в Петербурге 

ЧП Столица 1 час назад
Водитель открыл стрельбу из-за конфликта с пешеходами в Петербурге
Фото: depositphotos.com
В Петербурге сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который открыл стрельбу по пешеходам в ходе конфликта.
Как сообщили в ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти, в ночь на 17 января автомобилист вступил в конфликт с гражданами, которые шли по дороге. На кадрах видно, как один из пешеходов пнул машину и сбросил с себя куртку.
Водитель вышел из автомобиля и выхватил травматический пистолет, стреляя в одного из мужчин.

«Незамедлительно прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии задержали стрелка. Пострадавший с ранением шеи, живота и правой руки был госпитализирован в Елизаветинскую больницу», — говорится в сообщении.

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Происшествия , Росгвардия , Санкт-Петербург
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