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Мужчина в неадекватном состоянии «заминировал» газопровод в Харькове 

Газета.Ru 47 минут назад
Мужчина в неадекватном состоянии «заминировал» газопровод в Харькове
Фото: Пресс-служба ФСБ России
Мужчина, находившийся в неадекватном состоянии, угрожал взорвать ведущий в Харьков газопровод, сообщает областное отделение полиции Украины.
По данным ведомства, мужчина позвонил диспетчеру службы "101" и заявил, что взорвет газопровод. После установления личности подозреваемого к нему выехали сотрудники полиции, которые установили, что он находится в неадекватном состоянии.
Как заявили соседи подозреваемого, он страдает от психических расстройств и регулярно употребляет алкогольные напитки.
Сведения об инциденте были внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье украинского Уголовного кодекса о заведомо ложном сообщении об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности, указано в сообщении.
В настоящее время решается вопрос о принудительном лечении мужчины.
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Происшествия , Харьков
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