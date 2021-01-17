Россиянин заразил ВИЧ двух супруг, дочь и падчерицу

Мужчина из Омска заразил ВИЧ двух своих жен и дочерей — родную и приемную. Как сообщили в региональном отделении СК, мужчина был приговорен к 14 годам колонии строгого режима за эти преступления.

Выяснилось, что он вступал в интимную связь не только с обеими женщинами, но и совращал несовершеннолетних девочек, одной из которых было 8 лет, а другой — 9.

Мужчин был женат и воспитывал дочь, но затем расстался с супругой и сошелся с другой женщиной, которая тоже имела дочь. Девочки были почти одного возраста. В позапрошлом году гражданская жена осужденного узнала, что у нее ВИЧ-инфекция.

После этого она посоветовала бывшей жене своего сожителя тоже провериться. Оказалось, что экс-супруга мужчины также живет с ВИЧ-инфекцией. Выяснилось, что они обе заразились от мужчины. На этом ужасная история не закончилась, потому что диагноз подтвердился и у дочерей этих женщин. Тогда они узнали, что омич вступал в интимную близость с детьми. Матери обратились в полицию.

Выяснилось, что мужчина знал о своем диагнозе с 2015 года, но скрывал это от своей законной жены и от сожительницы.

Ранее сообщалось, что австралийская компания CSL и Университет Квинсленда объявили о приостановке клинических испытаний вакцины от коронавируса. Они сообщили, что у некоторых добровольцев оказался ложноположительным результат теста на ВИЧ-инфекцию. В компании считают, что вакцина не могла спровоцировать заболевание у испытуемых. Последующие тесты подтвердили отсутствие у них ВИЧ.