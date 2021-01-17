В Подмосковье на детской площадке нашли тело мальчика 

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. Тело мальчика с признаками удушения нашли на детской площадке в подмосковном городском округе Дмитрове , по предварительным данным следствия, ребенок случайно удавился шарфом, сообщает ГСУ СК по региону.

"Следственным отделом по Дмитрову ГСУ СК России по Московской области проводится проверка по факту обнаружения 15 января на детской площадке по улице Дорожной совхоза Останкино Дмитровского городского округа тела семилетнего мальчика с признаками удушения", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе проверки установлено, что ребенок катался на винтовой горке, привязав шарф двумя концами к верхней перекладине, тем самым образовав петлю. По предварительным данным судмедэксперта, мальчик случайно удушился этой петлей.

Следователи опросили четверых детей — очевидцев трагедии, а также местных жителей, которые попытались помочь ребенку до приезда врачей.