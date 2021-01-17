Двигатели разбившегося в Индонезии Boeing были исправны

Речь идёт об аварии, которая произошла 9 января.

Специалисты приступили к расшифровке бортовых самописцев. Согласно первым данным, в момент крушения оба двигателя лайнера работали без отклонений. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на Национальный комитет по транспортной безопасности Индонезии.

Трагедия произошла в Джакарте. Boeing, направлявшийся в Понтианак, пропал с экранов радаров через четыре минуты после взлёта. Вскоре местные власти сообщили о крушении лайнера. На борту находились 62 человека, они погибли. По предварительным данным, самолёт взорвался при ударе об воду.