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Москва

Следователи заявили об исправных двигателях разбившегося в Индонезии Boeing 

Говорит Москва 45 минут назад
Двигатели разбившегося в Индонезии Boeing были исправны
Фото: ТАСС/Zulkarnain via www.imago-images.de
Речь идёт об аварии, которая произошла 9 января.
Специалисты приступили к расшифровке бортовых самописцев. Согласно первым данным, в момент крушения оба двигателя лайнера работали без отклонений. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на Национальный комитет по транспортной безопасности Индонезии.
Названа вероятная причина крушения Boeing в Индонезии
Трагедия произошла в Джакарте. Boeing, направлявшийся в Понтианак, пропал с экранов радаров через четыре минуты после взлёта. Вскоре местные власти сообщили о крушении лайнера. На борту находились 62 человека, они погибли. По предварительным данным, самолёт взорвался при ударе об воду.
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Происшествия , В мире , Boeing , Джакарта , Индонезия , Понтианак
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