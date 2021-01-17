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В Сахалинской области пропала пятилетняя девочка 

ТАСС и ещё 2 2 часа назад
В Сахалинской области пропала пятилетняя девочка
Фото: depositphotos.com
Девочка пяти лет пропала днем в воскресенье, 17 января, в Сахалинской области. Информации о местонахождении ребенка нет. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Сахалинской области.

"Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Сахалинской области проводится проверка по факту безвестного исчезновения малолетней", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, 17 января около 16:00 (08:00 мск) девочка 2015 года рождения ушла гулять на снежную горку в Южно-Сахалинске. До настоящего момента местонахождение ребенка неизвестно.
Для поисков на место происшествия выехали сотрудники следственного отдела по Южно-Сахалинску, следователи-криминалисты, полицейские и волонтеры. Для координирования поисковых мероприятий выехал руководитель следственного управления. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Рост ребенка — около 110 см. Девочка была одета в комбинезон серо-голубого цвета, синюю шапку, белый шарф, сапоги серебристого цвета, на руках у ребенка были бордовые рукавицы. С собой у девочки была ледянка синего цвета.
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Происшествия , СКР , Сахалинская Область
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