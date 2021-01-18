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Пропавшую в Сахалинской области пятилетнюю девочку нашли живой 

ТАСС и ещё 4 24 минуты назад
Пятилетняя девочка, пропавшая в воскресенье в Южно-Сахалинске, найдена живой и доставлена в больницу. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Сахалинской области.

"Ребенок найден живым и в данный момент доставлен в детскую больницу Южно-Сахалинска. Состояние здоровья удовлетворительное", — говорится в сообщении.

Девочка пропала в воскресенье, 17 января, на прогулке примерно в 16:00 (08:00 мск).
Как добавили в следственном управлении СК РФ по региону, после безвестного исчезновения ребенка было возбуждено уголовное дело по признакам преступления по статье "Убийство".

"В ходе поисковых мероприятий девочка была обнаружена в колодце канализационного люка. Незамедлительно ребенок на служебном автомобиле отдела криминалистики следственного управления был доставлен в областную детскую больницу, где ей в настоящее время оказывается медицинская помощь", — сказали в СК.

Отмечается, что в рамках дальнейшего расследования уголовного дела будет дана оценка действиям должностных лиц, также сотрудников коммунальных служб, ответственных за надлежащее содержание канализационных коммуникаций.
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Происшествия , Видео , СКР , Сахалинская Область
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