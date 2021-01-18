"В ходе поисковых мероприятий девочка была обнаружена в колодце канализационного люка. Незамедлительно ребенок на служебном автомобиле отдела криминалистики следственного управления был доставлен в областную детскую больницу, где ей в настоящее время оказывается медицинская помощь", — сказали в СК.