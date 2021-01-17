Появились данные о погибших российских моряках при крушении сухогруза «Арвин» у берегов Турции в Черном море. Российские телеграм-каналы сообщают со ссылкой на турецкие СМИ, что погибли два моряка.

Ранее ТАСС со ссылкой на посольство России в Анкаре передал , что погибших при крушении сухогруза нет.

Сейчас турецкие спасатели пытаются помочь команде (предположительно около 15 человек), которые остаются в спасательных шлюпках. Им мешают неблагоприятные погодные условия. Об этом сообщает Anadolu, ссылаясь на заявление командно-оперативного центра группы береговой охраны Западного Причерноморья.

Губернатор провинции, где произошло ЧП, заявил, что плавающий под российским флагом сухогруз под названием «Арвин» затонул у побережья Инкуму. Три члена экипажа уже спасены.