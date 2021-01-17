Российский сухогруз с 15 членами экипажа затонул в Черном море 

Российский сухогруз затонул в Черном море у берегов Турции. 15 моряков находятся на шлюпках вблизи места ЧП. Об инциденте сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Anadolu. Корабль пошёл ко дну в районе провинции Бартын на севере страны.
Власти Турции не располагают данными о погибших. Началась операция по спасению находящихся на шлюпках рядом с затонувшим кораблем моряков, заявил губернатор провинции Бартын Синан Гюнер.
«Мы проведем операцию по спасению 15 членов экипажа, которые находятся на спасательных шлюпках. На данный момент информации о погибших у нас нет», — сказал чиновник.
Сообщается, что спасателям придется непросто: ситуация осложняется плохой погодой.