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Москва

Российский сухогруз с 15 членами экипажа затонул в Черном море 

Майк Габриелян 37 минут назад
Российский сухогруз затонул в Черном море у берегов Турции. 15 моряков находятся на шлюпках вблизи места ЧП. Об инциденте сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Anadolu. Корабль пошёл ко дну в районе провинции Бартын на севере страны.
Власти Турции не располагают данными о погибших. Началась операция по спасению находящихся на шлюпках рядом с затонувшим кораблем моряков, заявил губернатор провинции Бартын Синан Гюнер.

«Мы проведем операцию по спасению 15 членов экипажа, которые находятся на спасательных шлюпках. На данный момент информации о погибших у нас нет», — сказал чиновник.

Сообщается, что спасателям придется непросто: ситуация осложняется плохой погодой.
Происшествия , Видео , ИТАР-ТАСС
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